МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Суд присяжных города Сент-Луис в штате Миссури обязал корпорацию Johnson & Johnson выплатить 4,69 миллиарда долларов компенсации женщинам, которые утверждают, что заболели раком яичников после использовании детской присыпки Baby Powder, сообщает St.Louis Post-Dispatch.

Во время судебного разбирательства рассматривались претензии 22 человек, включая шесть исков от родственников умерших от рака женщин. Все они утверждали, что онкологические заболевания вызваны асбестом, который находится в составе присыпки.

Суд постановил выплатить истцам 550 миллионов долларов (за материальный вред) и четыре миллиарда 140 миллионов долларов (за моральный вред).

В Johnson & Johnson уже заявили, что "крайне разочарованы решением суда", и пообещали подать апелляцию.

Это не первое обвинение против корпорации. Так, ранее на Johnson & Johnson подала в суд американка, которая пользовалась детской присыпкой ежедневно с 1950 по 2016 год.

Несколько лет назад ей диагностировали рак яичников, и тогда женщина решила, что ее заболевание — "результат необоснованно опасной и некачественной природы талька". Вначале суд встал на ее сторону и обязал корпорацию выплатить 417 миллионов долларов, однако суд высшей инстанции отменил это решение.