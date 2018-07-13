На Украине шахтеры ночевали у здания Минэнерго, требуя выплаты долгов

КИЕВ, 13 июл – РИА Новости. Шахтеры продолжают акцию протеста у Минэнерго в центре Киева, они ночевали у здания, требуя выплаты долгов по зарплатам и отставки профильного министра Игоря Насалика, сообщил в пятницу глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Шахтеры с поддержкой активистов продолжают акцию протеста уже девятый день. Сейчас мы находимся под стенами Минэнергоугля", — написал Волынец в Facebook.

По его данным, шахтеры провели ночь у здания Минэнерго, хотя полиция забрала у них палатки.

Волынец добавил, что вместе с депутатом Сергеем Шаховым, шахтерами и предстателями СМИ пытается попасть к министру энергетики и угольной промышленности Насалику, однако их не пускают охрана и полиция.

Ранее шахтеры неоднократно проводили митинги у здания Верховной рады с требованием погасить задолженности по зарплате. В конце июня шахтеры, ветераны Афганской войны и силовых структур провели митинги у здания Рады. Они попытались прорваться в здание парламента, в результате чего произошли столкновения с правоохранителями. По данным полиции, в результате столкновений пострадали восемь полицейских и трое гражданских. Были возбуждены два уголовных дела.