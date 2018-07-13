На западе Азербайджана задержали 11 участников беспорядков

БАКУ, 13 июл – РИА Новости. Одиннадцать участников беспорядков в городе Гяндже на западе Азербайджане, где ранее произошло вооруженное нападение на главу города, задержаны, говорится в совместном заявлении МВД, генпрокуратуры и службы госбезопасности Азербайджана.

Во вторник МВД Азербайджана сообщило, что полиция пресекла несанкционированный митинг в городе Гянджа, около 40 человек задержаны, во время стычки погибли двое полицейских. Митингующие выступали в поддержку задержанных по делу о покушении на главу города Эльмара Велиева. Генпрокуратура возбудила уголовное дело.

"Задержаны 11 участников преступления, один из них был ликвидирован", — отмечается в заявлении.

Ранее власти Азербайджана сообщили, что глава исполнительной власти Гянджи (второго по величине города республики) и его телохранитель Гасым Ашбазов пострадали в результате нападения. Подозреваемый в совершении преступления 35-летний гражданин России Юнис Сафаров был задержан сотрудниками полиции на месте.

Возбуждено уголовное дело, создана следственно-оперативная группа, правоохранительные органы квалифицировали случившееся как "заранее спланированный теракт с целью создания в стране ажиотажа, хаоса и паники и, в конечном итоге, организации насильственного захвата власти". Расследование взял под личный контроль президент Азербайджана Ильхам Алиев. МВД Азербайджана сообщило, что в рамках этого дела арестованы 12 человек.