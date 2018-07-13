Ким Чен Ын хочет превратить КНДР в "нормальную страну", заявили в Сеуле

ТОКИО, 13 июл — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал все стороны способствовать денуклеаризации Северной Кореи, так как ее лидер намерен сделать свою страну нормальной, сообщает агентство Ренхап.

"Я дважды встречался с председателем Ким Чен Ыном. У него есть огромное желание прекратить идеологическую конфронтацию и превратить Северную Корею в нормальную страну. Если председатель Ким сдержит свое обещание по денуклеаризации, то он сможет привести свою страну к процветанию", — сказал он, выступая в Сингапуре, где находится с визитом.