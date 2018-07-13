Президент Украины Петр Порошенко на саммите НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018

Президент Украины Петр Порошенко на саммите НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Украинский президент Петр Порошенко назвал наиболее "эффективный" способ закупки российского газа.

Во время пресс-конференции в Брюсселе, где проходит саммит НАТО, он заявил , что оптимальным вариантом была бы закупка топлива на российско-украинской границе в рамках энергетического союза с Европой.

По его мнению, реализация такой схемы обеспечила бы энергетическую безопасность и прекратила любые инсинуации.

Также украинский лидер вновь выступил против проекта "Северный поток — 2" и назвал его "абсолютно политическим".

По его мнению, цель строительства газопровода — "нанести удар по Украине и многим другим членам Европейского союза и членам НАТО".

"Зачем тратить десятки миллиардов долларов, чтобы сделать европейскую экономику менее эффективной, менее конкурентоспособной, а энергетическую политику Европейского союза — более зависимой от России?" — задался он вопросом.

Ранее о зависимости Германии от России из-за строительства газопровода высказался президент США Дональд Трамп.

"Северный поток — 2"

Проект газотранспортной системы "Северный поток — 2" предполагает прокладку от побережья России через Балтийское море до ФРГ двух трубопроводных ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год.

Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, выступает резко против проекта. США, продвигающие планы по экспорту своего СПГ в Европу, также пытаются ему противодействовать.

Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод в качестве инструмента влияния. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.