Наводнение в Японии привело к гибели 204 человек

ТОКИО, 13 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Число жертв наводнения в юго-западных и центральных районах Японии возросло до 204 человек, сообщил генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга.

Он добавил, что официально числятся пропавшими без вести 28 граждан, при этом не удается подтвердить местонахождение и безопасность еще 54.

Ранее сообщалось о 200 погибших.

В пятницу правительство решило выделить субсидии 58 пострадавшим населенным пунктам в десяти префектурах (всего в Японии 47 префектур) в размере 35 миллиардов иен (около 350 миллионов долларов).

Сейчас на месте бедствия работают 73 тысячи сотрудников сил самообороны, полиции и пожарной охраны (на нее в Японии возложены также и функции службы спасения), а также 5,5 тысяч волонтеров.

В пострадавших районах более 5000 человек находятся на эвакуационных пунктах. Без воды остаются более 200 тысяч домохозяйств.

Наводнение в Японии

Ливневые дожди, которые в конце прошлой недели обрушились на юго-западные и центральные районы Японии, привели к паводкам и оползням, несколько городов оказались затоплены.

Сильнее всего пострадали префектура Хиросима, где течением разлившейся реки снесло железнодорожный мост, и префектура Эхимэ на острове Сикоку.

Премьер-министр Синдзо Абэ из-за наводнения отменил запланированную на 11-18 июля поездку в Европу и на Ближний Восток. Позднее официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что саммит ЕС — Япония перенесли из Брюсселя в Токио, он пройдет 17 июля.