Порошенко обсудил с Трампом его предстоящую встречу с Путиным‍

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Петр Порошенко в ходе встречи с Дональдом Трампом на саммите Североатлантического альянса в Брюсселе обсудил предстоящие переговоры американского президента с Владимиром Путиным.

Пожелание Трампу

По словам Порошенко, от встречи, которая пройдет 16 июля в Хельсинки, он не ожидает каких-либо сюрпризов, ни оптимистических, ни пессимистических.

Перед саммитом в Брюсселе украинский президент выразил в своей статье для Financial Times пожелание Трампу вернуть Путина на "верный путь".

Помимо этого, Порошенко сообщил о договоренности с Трампом не принимать решения по Украине без согласия официального Киева. По мнению Порошенко, Путин ждет поражения Украины, но такой сценарий не будет реализован никогда.

Критика из Верховной Рады

Народный депутат Нестор Шуфрич заявил, что президенту следует поучиться у американского коллеги выстраивать отношения с Россией невзирая на имеющиеся противоречия.

"Интересно было бы посмотреть на эту встречу, особенно после известного обеда в Канаде, когда Трамп назвал Порошенко и всю украинскую власть самой коррумпированной и что он не понимает, почему ей предоставляются деньги, которые в итоге разворовывают", — отметил он.

По словам Шуфрича, Порошенко пошло бы на пользу увидеть взгляды европейских коллег, которые, "мягко говоря, ждут ухода украинской власти".

Саммит в Хельсинки

Переговоры российского и американского лидеров запланированы на 16 июля, они пройдут в Финляндии. Как заявили в Кремле, Путин и Трамп обсудят перспективы двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.

Эти переговоры будут первой полноформатной встречей лидеров двух стран без привязки к международным саммитам.

Страны Запада обвиняют Россию во вмешательстве в дела Украины. Однако Москва заявляет, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.