РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Порошенко обсудил с Трампом его предстоящую встречу с Путиным‍

8779916
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фотоПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Петр Порошенко в ходе встречи с Дональдом Трампом на саммите Североатлантического альянса в Брюсселе обсудил предстоящие переговоры американского президента с Владимиром Путиным.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Трамп отказался порвать с Россией из-за Солсбери и Эймсбери‍
По словам Порошенко, от встречи, которая пройдет 16 июля в Хельсинки, он не ожидает каких-либо сюрпризов, ни оптимистических, ни пессимистических.

Пожелание Трампу

Перед саммитом в Брюсселе украинский президент выразил в своей статье для Financial Times пожелание Трампу вернуть Путина на "верный путь".

Помимо этого, Порошенко сообщил о договоренности с Трампом не принимать решения по Украине без согласия официального Киева. По мнению Порошенко, Путин ждет поражения Украины, но такой сценарий не будет реализован никогда.

Критика из Верховной Рады

Народный депутат Нестор Шуфрич заявил, что президенту следует поучиться у американского коллеги выстраивать отношения с Россией невзирая на имеющиеся противоречия.

Флаг ЕС на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
В Раде заявили, что украинский вопрос начинает раздражать Европу
"Интересно было бы посмотреть на эту встречу, особенно после известного обеда в Канаде, когда Трамп назвал Порошенко и всю украинскую власть самой коррумпированной и что он не понимает, почему ей предоставляются деньги, которые в итоге разворовывают", — отметил он.

По словам Шуфрича, Порошенко пошло бы на пользу увидеть взгляды европейских коллег, которые, "мягко говоря, ждут ухода украинской власти".

Саммит в Хельсинки

Переговоры российского и американского лидеров запланированы на 16 июля, они пройдут в Финляндии. Как заявили в Кремле, Путин и Трамп обсудят перспективы двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Косачев рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Трампа
Эти переговоры будут первой полноформатной встречей лидеров двух стран без привязки к международным саммитам.

Страны Запада обвиняют Россию во вмешательстве в дела Украины. Однако Москва заявляет, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Комментировать
В мире
Комментарии
7 пользователей оставили 8 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Andy Nov
"Порошенко сообщил о договоренности с Трампом не принимать решения по Украине без согласия официального Киева" - Трамп что бы принять решение будет спрашивать согласие Киева???!!! Не знаю Петро что у тебя за диагноз, но на покой тебе нужно отправляться безотлагательно. Болезнь прогрессирует со страшной скоростью.
06:02
13.07.2018
ОтветитьНе отвечать
evg-mac1974
Где такое видано, чтобы холопы указывали своим хозяевам, как надо поступать! Хохлы внушили себе, что мир вращается во круг них и все катаклизмы в мире, как обвал цен на нефть, экономическая война сша с европой и Китаем, санкции против России, война в Сирии происходит из-за них и все ообязаны выполнять их хотелки.
06:00
13.07.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
14 июля 17:00
-
Бельгия
-
Англия
15 июля 18:00
-
Франция
-
Хорватия
Чемпионат мира по футболу 2018
14 июля 17:00
-
Бельгия
-
Англия
15 июля 18:00
-
Франция
-
Хорватия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена