Мадуро обвинил Колумбию в засылке вооруженных групп в Венесуэлу

МЕХИКО, 13 июл – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в четверг соседнюю Колумбию в отправке вооруженных групп на территорию страны с целью дестабилизации ситуации в приграничной зоне.

"Военизированные группы проникают через границу, чтобы нанести ущерб венесуэльскому населению, которое живет на нашей любимой земле, на нашей территории, чтобы осуществить набор провокаций", — приводит заявление Мадуро агентство AVN.

По словам президента, за этими планами стоят колумбийские олигархи и правительство США.

Мадуро вновь призвал вооруженные силы быть начеку. "Я снова повторяю приказ генеральному штабу вместе с высшим военным командованием – максимальная готовность, чтобы гарантировать мир", — сказал президент.