В Киеве пожаловались, что обсуждение Украины начало раздражать Европу

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Украина перестает быть субъектом переговоров на международной арене, а сам украинский вопрос начинает раздражать Европу, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич в эфире телеканала "112 Украина".

Политик напомнил, что вскоре произойдет встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, на которой, как отметил Шуфрич, обсудят Сирию, мнимое вмешательство Москвы в выборы американского президента, а также Украину.При этом парламентарий выразил мнение, что в мире перестают обсуждать украинский вопрос.

"Хорошо, что там (на переговорах между Россией и США. — Прим. ред.) украинский вопрос еще стоит, потому что я вот только вернулся с берлинского саммита Парламентской ассамблеи ОБСЕ, и, знаете, украинский вопрос там уже всех раздражает. Никто не понимает, почему не выполняются минские соглашения, почему украинский парламент не хочет реализовать то, что может сделать только он — принять законы. Это не может сделать ни бундестаг, это не может сделать ни конгресс Соединенных Штатов, это не может сделать ни Государственная Дума, это можем сделать только мы, народные депутаты. Однако мы не можем этого сделать, потому что этот вопрос блокирует коалиция и президент", — сказал Шуфрич, подчеркнув, что Киев не выполняет минские соглашения.

Переговоры президентов России и США запланированы на 16 июля. В Кремле заявили, что Путин и Трамп обсудят перспективы двусторонних отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.