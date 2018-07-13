Составлен рейтинг самых дорогих для проживания городов мира

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Швейцарские города Цюрих и Женева стали самыми дорогими для проживания городами мира, свидетельствуют данные исследования Prices and Earnings, проведенного банком UBS AG.

В топ-5 рейтинга также вошли Осло, Копенгаген и Нью-Йорк. Всего в список включено 77 городов.

Согласно исследованию, ежемесячный доход, который обеспечит минимальный набор товаров и услуг, не включая аренду жилья, в Цюрихе составляет 4260 долларов. В Женеве этот показатель немного меньше — 4165 долларов, в Нью-Йорке — 3673 долларов.

Крупнейшие российские города Москва и Санкт-Петербург заняли 54-е и 51-е места соответственно. Затраты на проживание в столице России составляют 2260 долларов, в Петербурге — 2300 долларов.

Самым дешевым городом рейтинга стал Каир, где для проживания потребуется всего 1272 долларов в месяц. Украинский Киев расположился на 75-й строчке с показателем 1618 долларов.

По данным UBS, самая дорогая еда из изученных городов оказалась в Женеве и Цюрихе, а самая дешевая — в Киеве и Лагосе. По показателю аренды жилья рейтинг возглавляют Гонконг и Нью-Йорк (по 4000 долларов в месяц).

Кроме того, исследователи представили так называемые индексы "Биг-Мака" и "iPhone", которые показывают сколько нужно проработать жителю города, чтобы заработать на Биг-Мак и iPhone.

"Индекс Биг-Мака" возглавили Гонконг, Тайбэй и Токио с показателями около 12 минут. Жителю Москвы на это потребуется полчаса.

Чтобы приобрести последнюю модель iPhone, жителю Москвы придется работать семь с половиной недель по восемь часов в день. Лидеры по этому показателю — Цюрих (38,2 часа), Женева (47,5 часа) и Нью-Йорк (более 54 часов).