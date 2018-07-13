Экс-генпрокурор Венесуэлы рассказала о своей версии кончины Уго Чавеса

МЕХИКО, 13 июл – РИА Новости. Бывшая генпрокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас, находящаяся сейчас в изгнании, заявила, что президент страны Уго Чавес на самом деле умер не в марте 2013 года, а в декабре 2012-го.

По ее словам, об этом ей сообщил Диосдадо Кабельо, занимавший тогда пост главы Национальной ассамблеи (парламента). "Я была вне страны 28 декабря (2012 года), и мне звонит Диосдадо: приезжай, так как Чавес умер", — заявила Ортега в интервью порталу Punto del Corte, который сейчас по неизвестным причинам заблокирован, но текст интервью разошелся по Сети. Его цитирует издание Nacional

Экс-генпрокурор отметила, что в тот момент она сразу начала покупать билеты для возвращения в Венесуэлу, однако Кабельо перезвонил снова и опроверг собственные слова, заявив, что Чавес жив. Ортега отметила также, что ей в итоге никто так и не показал свидетельство о смерти Чавеса.

По официальным данным, Чавес скончался в марте 2013 года в возрасте 58 лет в военном госпитале Каракаса. Он боролся с онкологическим заболеванием, которое было выявлено у него в середине 2011 года. Останки Чавеса покоятся в мраморном саркофаге в здании музея революции в Каракасе.