МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Почти 100 человек, предположительно, отравились салатами из сети ресторанов McDonald's в американском штате Иллинойс, сообщает местный департамент здравоохранения.
Сообщается, что с середины мая в штате было зафиксировано около 90 случаев заболевания циклоспорозом, возбудителем которого является микроскопический паразит Cyclospora cayetanensis.
"Предварительное расследование показывает связь (инфекции – ред.) с потреблением салатов в ресторанах McDonald's", — говорится в заявлении.
В департаменте не исключают, что в штате могут существовать другие источники инфекции. Отмечается, что руководство McDonald's сотрудничает с санитарными службами штата, а подозрительные салаты уже изымаются из меню ресторанов.