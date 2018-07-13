В США нашли связь между McDonald's и отравлением почти ста человек

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Почти 100 человек, предположительно, отравились салатами из сети ресторанов McDonald's в американском штате Иллинойс, сообщает местный департамент здравоохранения.

Сообщается, что с середины мая в штате было зафиксировано около 90 случаев заболевания циклоспорозом, возбудителем которого является микроскопический паразит Cyclospora cayetanensis.

"Предварительное расследование показывает связь (инфекции – ред.) с потреблением салатов в ресторанах McDonald's", — говорится в заявлении.

В департаменте не исключают, что в штате могут существовать другие источники инфекции. Отмечается, что руководство McDonald's сотрудничает с санитарными службами штата, а подозрительные салаты уже изымаются из меню ресторанов.