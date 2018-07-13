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Латвийцы поделились приятными воспоминаниями о "советской оккупации"

(обновлено: 03:01 13.07.2018)
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© РИА НовостиПерейти в фотобанкДемонстрация трудящихся города Риги, требующих присоединения Латвии к СССР. 1940 год. Архивное фотоДемонстрация трудящихся города Риги, требующих присоединения Латвии к СССР. 1940 год. Архивное фото
© РИА Новости
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Публикация жительницы Латвии Инары Балоде в Facebook о приятных воспоминаниях от жизни в СССР вызвала дискуссию, в ходе которой большая часть пользователей соцсети согласилась с мнением женщины, пишет Sputnik Latvija.

В своем посте Балоде раскритиковала бытующее в стране мнение о "советской оккупации" и рассказала, как ей жилось в ЛССР.

Ленточка с латвийским флагом. Архивное фото
© Flickr / Dita Margarita
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"Гадко читать этот выдуманный и натужный бред национальных нациков. Я родилась в ЛССР, в 1960 году. Никогда никакой оккупации не чувствовала. Родители не состояли ни в какой партии (коммунистической). Свободно и бесплатно получила образование на латышском языке, свободно русский и английский, свободно закончила в то время консерваторию (факультет музыкальной академии по фортепьяно)", — написала она.

Жительница Латвии посетовала, что власти страны пытаются "промыть людям мозги" и искоренить языки нацменьшиств. Она также подчеркнула, что у советских латвийцев была счастливая жизнь, наполненная рядом преимуществ.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки Новая Волна. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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"У нас, рожденных в 60-е, было счастливое детство, бесплатное образование, чистые, экологические продукты, и не надо рассказывать, что наша жизнь в СССР была напрасной и непригодной для Родины. Ваша власть ничем не отличается от старой, только тем, что у вас есть жизнь за госдолг, тотальное бесхозяйствование, и вас финансирует Международный валютный фонд, а сами вы голые, как церковные мыши, обвиняя "оккупацию", уничтожили все созданное производство, создав безработицу, выгнав треть, и даже больше, народа страны в добровольное изгнание. Русский рубль, между прочим, был стабильнее, на копейки можно было много чего, чего нельзя позволить сейчас за сантимы. Что одно, что другое тогда является "оккупацией", — заключила Балоде.

Как сообщает информагентство, большинство комментаторов публикации согласились с мнением латвийки.

Так, Бригита Бриеде заявила, что нынешняя власть в Латвии куда больше походит на "оккупационную", чем советская.

Вид на Ригу. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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"Я тоже оккупацию не чувствовала. Страшную оккупацию против своего народа чувствую последние 30 лет… медицина, образование, бесконечное выдаивание народа… дети, пенсионеры… все делается, чтобы достойно жили только правительственные жены и мужи… обворовали латышский народ", — написала она.

Другой пользователь Facebook заметила, что при СССР в Латвии активно развивались культура, медицина и ряд других сфер.

"В 70-х определенно точно был расцвет латышского кино, музыки, поэзии, литературы, все в Латвии расцветало — социальная система, медицина, производство, сельское хозяйство, образование", — отметила Кристине Лиепиня.

Однако некоторые юзеры не согласились с положительными высказываниями насчет советского прошлого, обвинив Балоде в "зомбированности коммунизмом".

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