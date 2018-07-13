Латвийцы поделились приятными воспоминаниями о "советской оккупации"

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Публикация жительницы Латвии Инары Балоде в Facebook о приятных воспоминаниях от жизни в СССР вызвала дискуссию, в ходе которой большая часть пользователей соцсети согласилась с мнением женщины, пишет Sputnik Latvija.

В своем посте Балоде раскритиковала бытующее в стране мнение о "советской оккупации" и рассказала, как ей жилось в ЛССР.

"Гадко читать этот выдуманный и натужный бред национальных нациков. Я родилась в ЛССР, в 1960 году. Никогда никакой оккупации не чувствовала. Родители не состояли ни в какой партии (коммунистической). Свободно и бесплатно получила образование на латышском языке, свободно русский и английский, свободно закончила в то время консерваторию (факультет музыкальной академии по фортепьяно)", — написала она.

Жительница Латвии посетовала, что власти страны пытаются "промыть людям мозги" и искоренить языки нацменьшиств. Она также подчеркнула, что у советских латвийцев была счастливая жизнь, наполненная рядом преимуществ.

"У нас, рожденных в 60-е, было счастливое детство, бесплатное образование, чистые, экологические продукты, и не надо рассказывать, что наша жизнь в СССР была напрасной и непригодной для Родины. Ваша власть ничем не отличается от старой, только тем, что у вас есть жизнь за госдолг, тотальное бесхозяйствование, и вас финансирует Международный валютный фонд, а сами вы голые, как церковные мыши, обвиняя "оккупацию", уничтожили все созданное производство, создав безработицу, выгнав треть, и даже больше, народа страны в добровольное изгнание. Русский рубль, между прочим, был стабильнее, на копейки можно было много чего, чего нельзя позволить сейчас за сантимы. Что одно, что другое тогда является "оккупацией", — заключила Балоде.

Как сообщает информагентство, большинство комментаторов публикации согласились с мнением латвийки.

Так, Бригита Бриеде заявила, что нынешняя власть в Латвии куда больше походит на "оккупационную", чем советская.

"Я тоже оккупацию не чувствовала. Страшную оккупацию против своего народа чувствую последние 30 лет… медицина, образование, бесконечное выдаивание народа… дети, пенсионеры… все делается, чтобы достойно жили только правительственные жены и мужи… обворовали латышский народ", — написала она.

Другой пользователь Facebook заметила, что при СССР в Латвии активно развивались культура, медицина и ряд других сфер.

"В 70-х определенно точно был расцвет латышского кино, музыки, поэзии, литературы, все в Латвии расцветало — социальная система, медицина, производство, сельское хозяйство, образование", — отметила Кристине Лиепиня.

Однако некоторые юзеры не согласились с положительными высказываниями насчет советского прошлого, обвинив Балоде в "зомбированности коммунизмом".