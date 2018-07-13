При взрыве у аэропорта Каира пострадали 12 человек

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В результате взрыва резервуара с топливом в окрестностях Каирского международного аэропорта пострадали 12 человек, сообщил РИА Новости официальный египетский источник.

Они доставлены в больницы для лечения.

Причиной взрыва резервуара с топливом в окрестностях каирского аэропорта стала сильная жара, сообщил официальный представитель армии Египта Тамер Рифаи.

Взрыв произошел на одном из резервуаров нефтехимической компании "Гелиополис". Причиной инцидента, по словам военных, стала жара.

Министерство гражданской авиации подтвердило, что взрыв произошел за пределами каирского аэропорта и не повлиял на его работу.

Официальный источник в органах безопасности Египта также подтвердил РИА Новости, что авиасообщение в аэропорту осуществляется в нормальном режиме, самолеты отправляются и приземляются в соответствии с графиком.

Возникший в результате взрыва пожар уже потушен.