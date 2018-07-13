МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается разрывать связи с Россией из-за инцидентов с отравляющими веществами в Великобритании, сообщает газета Sun.

Инциденты в Солсбери и Эймсбери

"Я думаю, что ладить с Китаем и ладить с Россией – это хорошо", — заявил Трамп изданию в ответ на вопрос, может ли он пересмотреть участие в намеченной на 16 июля встрече с российским коллегой в Хельсинки в связи с происшествиями в Солсбери и Эймсбери.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотленд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Во вторник пришел в сознание второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули.

Саммит в Хельсинки

Переговоры президентов России и США запланированы на 16 июля. В Кремле заявили, что Путин и Трамп обсудят перспективы двусторонних отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

Предстоящие переговоры станут первой полноформатной встречей глав двух государств без привязки к международным саммитам.

Подробнее о нервно-паралитическом веществе А-234 читайте в справке РИА Новости >>