Египетские военные назвали вероятную причину взрыва у каирского аэропорта

КАИР, 13 июл — РИА Новости. Причиной взрыва резервуара с топливом в окрестностях каирского аэропорта стала сильная жара, сообщил официальный представитель армии Египта Тамер Рифаи.

"Вследствие повышения температуры воздуха произошел взрыв на одном из резервуаров нефтехимической компании "Гелиополис", — говорится в заявлении представителя армии для СМИ.

Ранее министерство гражданской авиации Египта подтвердило, что взрыв в Каире произошел за пределами аэропорта и не повлиял на его работу. Как сообщают СМИ, возникший в результате взрыва пожар уже потушен.