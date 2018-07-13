В Египте сообщили о росте числа пострадавших при взрыве у аэропорта

КАИР, 13 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова. Двенадцать человек пострадали в результате взрыва резервуара с топливом в окрестностях Каирского международного аэропорта, сообщил РИА Новости официальный египетский источник.

"Двенадцать человек, пострадавших в результате взрыва, доставлены в больницы для лечения", — сказал он.

Ранее замминистра здравоохранения страны сообщал о трех пострадавших.

Пожар в окрестностях Каирского международного аэропорта, возникший при взрыве резервуара с топливом, уже потушен.