Трамп о Brexit: Тереза Мэй не послушалась моих советов

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не прислушалась к его советам о переговорах по выходу из ЕС, сообщает газета Sun.

В четверг был опубликован доклад британского правительства с предложениями по будущим отношениям с ЕС после Brexit, именуемый "Белой книгой". Из-за плана Мэй покинули свои посты два ключевых министра – министр по Brexit Дэвид Дэвис и министр иностранных дел Борис Джонсон. Они сочли, что предлагаемый премьером вариант содержит слишком много уступок по отношению к ЕС.

"Я бы сделал это по-другому. На самом деле я говорил Терезе Мэй, как это сделать, но она меня не послушала", — заявил Трамп в интервью изданию.

Президент США в четверг прибыл с официальным визитом в Великобританию.

Переговоры об условиях выхода Британии из ЕС продолжаются с лета прошлого года и пока не увенчались значительным прогрессом. По всем вопросам сохраняется неопределенность, в том числе по будущему режиму торговли. Британия покинет ЕС 29 марта 2019 года.