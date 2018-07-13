Саммит НАТО: Россию обвиняют все, платить не хочет никто

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Игорь Гашков. В Брюсселе завершился двухдневный саммит НАТО, посвященный в основном финансовым вопросам. Дональд Трамп потребовал от союзников повысить оборонные расходы до четырех процентов ВВП. Несмотря на давление и упреки, переложить финансовое бремя на плечи партнеров Белому дому пока не удается. Зато все страны НАТО расписались в готовности "защищать друг друга перед лицом России".
Миллиарды долларов в сундуки Москвы
Трамп последовательно пытается заставить союзников платить больше и выносит разногласия на публику. "ФРГ — очень богатое государство. Немцы могут повысить свой вклад в бюджет НАТО уже завтра без всяких проблем", — рассудил он в преддверии саммита. И продолжил: "У меня есть абсолютная уверенность: они будут платить больше". Нынешнее положение "нечестно по отношению к налогоплательщикам США", но со временем сделается "честным", уверен глава Белого дома.
Давление на Германию Трамп сочетает с лоббированием американских экономических интересов. Один из его ключевых проектов — поставка сжиженного газа, который должен вытеснить с европейского рынка российских производителей. В 2017 году готовность покупать заокеанские энергоносители выразила Польша.
Но Трамп хочет выйти на немецкий рынок. Перед саммитом в Брюсселе он упрекнул Берлин в строительстве газопровода "Северный поток — 2": "Это крайне прискорбно, что Германия заключает газовую сделку с Россией. Мы защищаем Германию, мы защищаем Францию, мы защищаем все эти страны, а между тем ряд государств заключает соглашение с Россией о строительстве газопровода". Его возмущает, что Европа отправляет "миллиарды долларов в сундуки России".
В Берлине на очередной выпад ответили, что имеют право решать, где и по какой цене закупать энергоносители. Канцлер ФРГ Ангела Меркель также отметила, что проводит самостоятельную политику и знает, что делать.
Этюд в жестких тонах
Сходную позицию занимают Германия, Бельгия, Италия и Испания. Политики не видят смысла увеличивать оборонные расходы: в российскую угрозу Западная Европа на самом деле не верит. И деньги там хотели бы потратить на решение более насущных проблем.
Но Трамп не сомневается в своих силах. По окончании двухдневного саммита он заявил, что члены альянса дали обещание выделять больше средств на нужды обороны. По его словам, он поверил в НАТО вновь и не видит необходимости выходить из альянса. А именно этим американский лидер якобы угрожал партнерам и в "жестких тонах" предупреждал о "тяжких последствиях" ослушания. На итоговой пресс-конференции Трамп восхищался: "Удивительно, какой душевный подъем царил в той комнате переговоров".
Тактика Трампа понятна: он пробует играть на повышение. В Белом доме намерены занять крайне жесткую позицию, с которой при необходимости можно было бы отступить и все равно остаться в выигрыше. Пока союзники на эту уловку не поддаются.
А что до России и исходящей от нее "опасности", члены НАТО "готовы взаимно защищать друг друга". "И европейские силы — инфраструктура и разведка — также помогают защищать США, поскольку мы все сталкиваемся с более агрессивной Россией", — сказал генсек альянса Йенс Столтенберг.
В понедельник Дональд Трамп, после отдыха на гольф-полях в Шотландии, встретится в Хельсинки с Владимиром Путиным. И перед двусторонним саммитом его настрой очень далек от агрессивного. Президент США даже предположил: "Надеюсь, однажды мы станем друзьями, это вполне возможно".