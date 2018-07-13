Саммит НАТО: Россию обвиняют все, платить не хочет никто

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после участия в саммите НАТО в Брюсселе, Бельгии. 12 июля 2018

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после участия в саммите НАТО в Брюсселе, Бельгии. 12 июля 2018

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Игорь Гашков. В Брюсселе завершился двухдневный саммит НАТО, посвященный в основном финансовым вопросам. Дональд Трамп потребовал от союзников повысить оборонные расходы до четырех процентов ВВП. Несмотря на давление и упреки, переложить финансовое бремя на плечи партнеров Белому дому пока не удается. Зато все страны НАТО расписались в готовности "защищать друг друга перед лицом России".

Миллиарды долларов в сундуки Москвы

© REUTERS / Larry Downing Встреча в рамках саммита стран НАТО в Уэльсе © REUTERS / Larry Downing Встреча в рамках саммита стран НАТО в Уэльсе

В 2014 году на саммите в Уэльсе члены Североатлантического альянса согласились выделять на оборону два процента ВВП. Тогда, после возвращения Крыма в состав России, государства НАТО обвинили Москву в агрессивных намерениях и пообещали проводить политику "сдерживания". Однако тратить на это дополнительные деньги вовсе не стремятся.

Трамп последовательно пытается заставить союзников платить больше и выносит разногласия на публику. "ФРГ — очень богатое государство. Немцы могут повысить свой вклад в бюджет НАТО уже завтра без всяких проблем", — рассудил он в преддверии саммита. И продолжил: "У меня есть абсолютная уверенность: они будут платить больше". Нынешнее положение "нечестно по отношению к налогоплательщикам США", но со временем сделается "честным", уверен глава Белого дома.

Давление на Германию Трамп сочетает с лоббированием американских экономических интересов. Один из его ключевых проектов — поставка сжиженного газа, который должен вытеснить с европейского рынка российских производителей. В 2017 году готовность покупать заокеанские энергоносители выразила Польша.

Но Трамп хочет выйти на немецкий рынок. Перед саммитом в Брюсселе он упрекнул Берлин в строительстве газопровода "Северный поток — 2": "Это крайне прискорбно, что Германия заключает газовую сделку с Россией. Мы защищаем Германию, мы защищаем Францию, мы защищаем все эти страны, а между тем ряд государств заключает соглашение с Россией о строительстве газопровода". Его возмущает, что Европа отправляет "миллиарды долларов в сундуки России".

В Берлине на очередной выпад ответили, что имеют право решать, где и по какой цене закупать энергоносители. Канцлер ФРГ Ангела Меркель также отметила, что проводит самостоятельную политику и знает, что делать.

Этюд в жестких тонах

© AFP 2018 / Saul Loeb Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо на саммите G7 в Ла-Мальбе, Квебек, Канада. 8 июня 2018 © AFP 2018 / Saul Loeb Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо на саммите G7 в Ла-Мальбе, Квебек, Канада. 8 июня 2018

Давление Трампа на союзников приносит ограниченные результаты. За полтора года его президентства военные расходы партнеров по НАТО выросли лишь на 40 миллиардов долларов. Некоторые члены альянса публично отказываются от ранее взятых обязательств. Накануне саммита в Брюсселе премьер Канады Джастин Трюдо признал, что его страна до 2024 года сможет выделять на оборону не более 1,4 процента ВВП, хотя ранее Оттава и сообщала о выходе на уровень двух процентов.

Сходную позицию занимают Германия, Бельгия, Италия и Испания. Политики не видят смысла увеличивать оборонные расходы: в российскую угрозу Западная Европа на самом деле не верит. И деньги там хотели бы потратить на решение более насущных проблем.

Но Трамп не сомневается в своих силах. По окончании двухдневного саммита он заявил, что члены альянса дали обещание выделять больше средств на нужды обороны. По его словам, он поверил в НАТО вновь и не видит необходимости выходить из альянса. А именно этим американский лидер якобы угрожал партнерам и в "жестких тонах" предупреждал о "тяжких последствиях" ослушания. На итоговой пресс-конференции Трамп восхищался: "Удивительно, какой душевный подъем царил в той комнате переговоров".

Эммануэль Макрон, заверив журналистов, что тон американского лидера был уважительным, подтвердил: Париж к 2024 году достигнет намеченной планки оборонных расходов. Но перспектива увеличения до четырех процентов вызвала у французского президента большие сомнения.

Тактика Трампа понятна: он пробует играть на повышение. В Белом доме намерены занять крайне жесткую позицию, с которой при необходимости можно было бы отступить и все равно остаться в выигрыше. Пока союзники на эту уловку не поддаются.

А что до России и исходящей от нее "опасности", члены НАТО "готовы взаимно защищать друг друга". "И европейские силы — инфраструктура и разведка — также помогают защищать США, поскольку мы все сталкиваемся с более агрессивной Россией", — сказал генсек альянса Йенс Столтенберг.

В понедельник Дональд Трамп, после отдыха на гольф-полях в Шотландии, встретится в Хельсинки с Владимиром Путиным. И перед двусторонним саммитом его настрой очень далек от агрессивного. Президент США даже предположил: "Надеюсь, однажды мы станем друзьями, это вполне возможно".