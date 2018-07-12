В США с подавшей на Трампа в суд порнактрисы сняли обвинения

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Адвокат американской порноактрисы Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд), задержанной ранее в стриптиз-клубе, Майкл Авенатти сообщил, что с нее сняли все обвинения.

Ранее полиция задержала порноактрису во время ее выступления в стриптиз-клубе в штате Огайо. Авенатти сообщил, что Клиффорд позволила посетителю прикоснуться к себе во время выступления на сцене, что, как сообщали СМИ, запрещает законодательство штата. Власти предъявили порноактрисе обвинения по трем пунктам в связи с правонарушениями сексуального характера.

"Я рад сообщить, что обвинения против моего клиента Сторми Дэниелс были полностью сняты", — написал Авенатти в Twitter.

Юрист прикрепил к сообщению материалы судебного разбирательства, в которых уточняется, что закон запрещает прикосновения только к тем танцовщицам, которые регулярно выступают в стриптиз-клубе. Однако местная прокуратура установила, что актриса проводила в клубе всего лишь одно выступление 11 июля.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник написало, что Майкл Коэн, который на тот момент был адвокатом президента США Дональда Трампа, заплатил 130 тысяч долларов Клиффорд в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом. В Белом доме эту информацию опровергли. Позже Коэн заявил, что заплатил Клиффорд, не сообщив, с какой целью был сделан платеж.

Коэн также подал в суд на порноактрису, обвинив ее в 20 эпизодах нарушения соглашения о неразглашении информации об ее отношениях с президентом США. Он требует 20 миллионов долларов в качестве возмещения убытков.

Ранее сообщалось, что отношения между актрисой и Трампом завязались спустя год после его женитьбы на Меланье Трамп в 2006 году. Порноактриса сначала опровергла сообщения о своей связи с Трампом. Однако затем стало известно, что Клиффорд подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса, в котором заявила, что заключенное ею соглашение о неразглашении информации о связи с Трампом недействительно. В этом же иске она сообщила о том, что связь с Трампом у нее была в 2006-2007 годах.