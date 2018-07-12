Генсек ООН оценил перспективы диалога США и КНДР по денуклеаризации

ООН, 12 июля — РИА Новости. Начавшийся между США и КНДР диалог по решению вопроса ядерного разоружения на полуострове имеет очень хорошие перспективы, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
Он добавил, что "как вы знаете, после того, как я занял пост генерального секретаря, я приехал в Северную Корею в самом начале этого процесса, в момент, когда взаимоотношение между странами еще было весьма напряженным, но я был совершенно убежден, что только диалог может привести к решению".
"Но, естественно, это комплексный процесс с трудными переговорами, в котором, как я полагаю, будут взлеты и падения, но мы не должны останавливаться и просим все страны региона помочь в достижении соглашения", — сказал генсек.
Позднее США и Северная Корея договорились о создании рабочих групп, которые будут заниматься проверкой хода денуклеаризации Корейского полуострова.