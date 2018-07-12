Генсек ООН оценил перспективы диалога США и КНДР по денуклеаризации

ООН, 12 июля — РИА Новости. Начавшийся между США и КНДР диалог по решению вопроса ядерного разоружения на полуострове имеет очень хорошие перспективы, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

"Я думаю, что есть очень хорошая вероятность того, что этот диалог (США-КНДР) приведет к решению, положительному решению — к мирной денуклеаризации корейского полуострова, и наш (ООН — ред.) единственный интерес — это поддерживать эти попытки двух стран", — сказал Гутерреш в четверг на пресс-конференции.

Он добавил, что "как вы знаете, после того, как я занял пост генерального секретаря, я приехал в Северную Корею в самом начале этого процесса, в момент, когда взаимоотношение между странами еще было весьма напряженным, но я был совершенно убежден, что только диалог может привести к решению".

"Но, естественно, это комплексный процесс с трудными переговорами, в котором, как я полагаю, будут взлеты и падения, но мы не должны останавливаться и просим все страны региона помочь в достижении соглашения", — сказал генсек.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро".

Позднее США и Северная Корея договорились о создании рабочих групп, которые будут заниматься проверкой хода денуклеаризации Корейского полуострова.