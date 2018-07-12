Полиция сообщила об "инциденте" с мужчиной в Солсбери

ЛОНДОН, 12 июл — РИА Новости, Мария Табак. Британская полиция сообщила об "инциденте" с мужчиной в центре Солсбери, приняты меры предосторожности.

По информации правоохранителей, происшествие с мужчиной 30 с лишним лет произошло на Касл-стрит.

"Учитывая продолжающееся расследование инцидентов в Солсбери и Эймсбери, мы принимаем меры, являющиеся в высокой степени мерами предосторожности, для обеспечения общественной безопасности", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Полиция заявила, что никакой опасности для жителей города нет.

Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотленд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В воскресенье вечером, 8 июля, пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджесс скончалась в окружной больнице Солсбери. Во вторник пришел в сознание второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули.