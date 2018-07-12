Генсек ООН назвал образ мигрантов излишне демонизированным

ООН, 12 июл — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш считает, что образ мигрантов излишне демонизирован, при том, что 10% от мирового ВВП приходится на них.
Он напомнил, что в декабре в Марракеше планируется принятие Договора о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции, который в пятницу согласует Генеральная ассамблея ООН.
Как отметил генсек, "более 60 тысяч мигрантов скончались в процессе перемещения, начиная с 2000 года — в море, в пустыне и в других местах, и часто мигранты и беженцы демонизируются и подвергаются нападениям".
Он напомнил, что более 68 миллионов человек были насильственно перемещены в ходе вооруженных конфликтов и преследований — "это больше, чем во время Второй мировой войны".