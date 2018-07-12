Визит Лаврова в Грецию не планируется, сообщил источник

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров получил приглашение посетить Грецию несколько месяцев назад, визит планировался на осень, однако сейчас его проработка не ведется, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в МИД России.

"Приглашение главе МИД России посетить Грецию было получено пару месяцев назад, и визит планировался на осень. Но в настоящее время его проработка не ведется", — сказал собеседник агентства.

"Учитывая текущую ситуацию, нет понимания, как визит в принципе может быть осуществлен", — добавил он.