Основатель "Википедии" считает, что политики не разбираются в технологиях

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Политики не имеют представления о технологиях, поэтому многие их решения не помогают исправить ситуацию, убеждён основатель "Википедии" Джимми Уэйлс (Jimmy Wales).

"Политики не имеют представления о технологиях — это проблема. Поэтому многие предлагают решения, которые не работают. Заставить политиков быть умнее — сложная проблема",- сказал Уэйлс, который в четверг выступает с публичной лекцией в Москве.

При этом он убеждён, что технологический процесс повлияет на жизнь людей в положительную сторону. "Думаю, мы будем жить и дольше, и лучше",- сказал он.

Интернет, как отметил Уэйлс, открыл доступ к информации. В том числе, Россия раньше воспринималась иначе, сказал он, это в том числе связано с "холодной войной". Теперь же, сказал создатель "Википедии", приехав в Россию, он видит такую же страну, как и другие.

Уэйлс высказался на тему подложных новостей, отметив, что сообщество "Википедии" не позволяет им влиять на интернет-энциклопедию. Он подчеркнул, что речь идёт о "фейк ньюз" в первоначальном смысле, "а не о том, что Трамп (президент США Дональд Трамп — ред.) называет "фейк ньюз", то есть всё, что угодно, с чем он не согласен".