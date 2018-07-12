Порошенко обсудил с Трампом его предстоящую встречу с Путиным

Петр Порошенко и Дональд Трамп на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. 21 сентября 2017

Петр Порошенко и Дональд Трамп на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. 21 сентября 2017

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко обсудил с американским президентом Дональдом Трампом его предстоящую встречу с Путиным.

Украинский лидер отметил, что не ждет сюрпризов от переговоров Трампа и Путина, которая пройдет 16 июля в Хельсинки.

"Обычно я очень оптимистичен. Но, к сожалению, не будет никаких оптимистических сюрпризов. Это плохая новость. В то же время не будет никаких пессимистических сюрпризов, что является хорошей новостью", — сказал Порошенко, выступая на полях саммита НАТО в Брюсселе.

Статья Порошенко в Financial Times

Накануне украинский лидер написал статью для Financial Times, в которой выразил желание, чтобы Трамп вернул Путина "на верный путь".

В частности, в тексте статьи Порошенко заявил о согласованном с Трампом подходе не принимать решения по Украине без согласия киевских властей. Также он упомянул о будущем двустороннем саммите Трампа с Путиным.

"Зная его, я уверен, что он ждет нашего поражения. Но это не наш вариант и никогда им не будет", — добавил украинский лидер.

"Поучиться у Трампа"

Народный депутат Украины Нестор Шуфрич, в свою очередь, посоветовал Порошенко поучиться у Трампа выстраивать отношения с Россией несмотря на возражения.

Кроме того, как считает политик, украинскому президенту полезно увидеть ненавистные взгляды европейских коллег, которые с нетерпением ждут ухода нынешних властей Украины.

"Интересно было бы посмотреть на эту встречу, особенно после известного обеда в Канаде, когда Трамп назвал Порошенко и всю украинскую власть самой коррумпированной и что он не понимает, почему ей предоставляются деньги, которые в итоге разворовывают ", — отметил политик.

Народный депутат добавил, что хотел бы видеть на посту президента Украины такого человека, который смог бы продвигать и защищать национальные интересы страны.

Встреча в Хельсинки

Президенты России и США планируют 16 июля провести встречу в Финляндии. Как сообщили в Кремле, Трамп и Путин обсудят перспективы развития двусторонних отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

Предстоящее мероприятие будет первой полноформатной встречей глав двух государств без привязки к международным саммитам.

Запад неоднократно обвинял Россию во вмешательстве в дела Украины. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в преодолении Украиной политического и экономического кризиса.