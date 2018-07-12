СМИ сообщили о прибытии лимузина "Кортеж" в Финляндию

ХЕЛЬСИНКИ, 12 июл — РИА Новости. Новый лимузин российского президента "Кортеж" прибыл в Финляндию в преддверии саммита лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает в четверг газета Ilta-Sanomat.

Путин впервые использует автомобиль проекта "Кортеж" за границей. Мероприятие для тест-драйва выбрано очень серьёзное. Как выяснила финская пресса, Aurus повезёт российского президента к американскому pic.twitter.com/GJUoFfwKXJ — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 12 июля 2018 г.

Проект "Кортеж" — это семейство автомобилей класса люкс на единой модульной платформе для первых лиц государства. В открытой продаже эти машины появятся с первого квартала 2019 года под брендом Aurus, сообщал в начале мая Минпромторг РФ.

"Машина президента России Владимира Путина прибыла в Финляндию. Представляем автомобиль, который был в четверг поблизости от аэропорта Хельсинки-Вантаа", — пишет газета, публикуя снимок.

Несколько машин, которые будут сопровождать автомобиль российского президента, доставлены в Хельсинки на борту Ил-76, после разгрузки самолет покинул Финляндию, пишет издание.

Путин и Трамп планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.

​