ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын написал американскому президенту Дональду Трампу письмо, в котором высоко оценил выполнение договоренностей, достигнутых на их встрече в Сингапуре.

Президент Соединенных Штатов опубликовал письмо в Twitter.

A very nice note from Chairman Kim of North Korea. Great progress being made! pic.twitter.com/6NI6AqL0xt — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 июля 2018 г.

​Лидер КНДР также отметил в письме, что ценит "энергичные и беспрецедентные усилия", которые предпринимает Трамп для улучшения отношений между двумя странами.

Кроме того, Ким Чен Ын выразил надежду, что общие экстраординарные усилия администраций США и КНДР приведут к новой встрече двух лидеров. Северокорейский лидер также добавил, что совместные усилия откроют новые перспективы для двух стран и будут плодотворны.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Позднее США и Северная Корея договорились о создании рабочих групп, которые будут заниматься проверкой хода денуклеаризации Корейского полуострова.