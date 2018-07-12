В Эстонии заявили, что самолет ВВС России нарушил воздушное пространство

ТАЛЛИН, 12 июл — РИА Новости. Эстонские военные утверждают, что самолет ВВС России Ил-76 в четверг без разрешения вошел в воздушное пространство республики.

"В четверг днем в районе острова Вайндлоо самолет ВВС России Ил-76 без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии и находился там около минуты. Транспондер самолета был включен, однако план полета представлен не был. Самолет не вступал в контакт с эстонской диспетчерской службой", — говорится в сообщении пресс-службы эстонских Сил обороны.

По данным эстонских военных, МИД республики вызвал посла России в Таллине и вручил ему соответствующую ноту.

Это второе за неделю заявление эстонских Сил обороны о якобы нарушениях воздушной границы республики российскими самолетами. Во вторник они заявляли, что в районе острова Вайндлоо в воздушное пространство Эстонии без разрешения вошел российский самолет Ил-96.

Минобороны РФ неоднократно заявляло, что все полеты самолетов российских ВКС выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.