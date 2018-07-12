В Саудовской Аравии истребитель потерпел крушение

ДОХА, 12 июл — РИА Новости. Принимавший участие в операциях арабской коалиции в Йемене саудовский истребитель потерпел аварию в округе Асир на юго-западе Саудовской Аравии, пилоты спаслись, сообщил в четверг представитель коалиции Турки аль-Малики телеканалу "Аль-Ихбария".

"Рано утром в четверг один из самолетов арабской коалиции, принадлежащий ВВС Саудовской Аравии, потерпел крушение в результате технической неисправности, возвращаясь после учебного полета, и упал в районе Асир, оба пилота спаслись", — отметил аль-Малики.

Ранее проиранский телеканал "Аль-Маядин" сообщил, что самолет арабской коалиции разбился после рейда на позиции шиитских мятежников в расположенной недалеко от саудовской границы йеменской провинции Саада, причины аварии не указывались.

С 2015 года Саудовская Аравия принимает участие в военных действиях в Йемене на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади против шиитских мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситов), в ответ на это те регулярно обстреливают ее территорию баллистическими ракетами.