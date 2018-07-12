"Позорит Канаду": в Сети обсуждают поцелуй Трюдо с женой премьера Бельгии

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Пользователи твиттера неоднозначно оценили поступок премьер-министра Канады Джастина Трюдо, поприветствовавшего гражданскую жену бельгийского коллеги Шарля Мишеля раньше ее супруга.
Некоторые пользователи твиттера сочли такое поведение неуместным.
"Грубо так неуважительно относиться с лидеру страны — хозяйки мероприятия" (проходящего в Брюсселе саммита НАТО. — Прим. ред.), — написал @jmask.
"Дней без попыток опозорить Канаду на международном уровне: 0", — пошутил один из пользователей твиттера.
"Стыдно. Сразу направился к даме, проигнорировав человека, управляющего страной", — написали в комментариях.возмутился @JustChris2018.
Однако некоторые заступились за канадского лидера, отметив, что Мишель воспринял поступок Трюдо доброжелательно.
"Да ладно, очевидно, что он шутит. Имейте чувство юмора", — вступился за Трюдо @joeymacjoeface.
"Точно, это очевидная шутка", — согласились в комментариях.