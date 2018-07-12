Захарова назвала категоризацию людей на Facebook отвратительной

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отвратительным использование социальной сетью Facebook алгоритма, категоризующего определенные группы пользователей как "изменников".

Ранее британское издание Guardian сообщило, что Facebook в своих алгоритмах по таргетированию рекламы отмечает 65 тысяч россиян как "заинтересованных в измене (государству)".

" Речь идет об алгоритмах таргетированной рекламы, эта ситуация становится интереснее с каждым днем, это становится предметом отдельных дискуссий, мне кажется, даже на отдельных площадках действительно примем в этом участие, потому что действительно ситуация уже напоминает какие-то антиутопии Оруэлла про просчет людей, их категоризацию", — заявила она на брифинге в четверг.

Она отметила, что администрация соцсети убрала эту категорию после обращений СМИ, но добавила, что западные журналисты нашли и здесь возможность написать в критическом ключе о России. Так, в публикации Guardian говорится, что "российские власти могли таким образом беспрепятственно отслеживать потенциальных изменников".

"Это просто паранойя в чистом виде", — заявила Захарова.

Он подчеркнула, что МИД не может давать юридической оценки этой практики Facebook — это дело профильных российских ведомств, но заявил, что "с точки зрения этики эта вещь беспрецедентная и отвратительная".

"Помимо всего прочего, я считаю, что это вещи, которые требуют пристального внимания профессионального сообщества", — добавила она.