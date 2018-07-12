Варшава ожидает от Киева дегероизации деятелей УПА*

ВАРШАВА, 12 июн – РИА Новости. Варшава ожидает от Киева шагов по дегероизации деятелей УПА*, заявил президент Польши Анджей Дуда журналистам, возвращаясь с саммита НАТО, который прошел в Брюсселе.

Во время саммита Дуда встречался с президентом Украины Петром Порошенко. Польский закон об уголовной ответственности за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни стал одной из тем их переговоров.

"Мы тоже имеем свои ожидания. Такие люди, как Шухевич и Бандера, были преступниками, которые непосредственно ответственны за преступления против польского народа", — сказал Дуда, напомнив, что ранее на Украине был принят закон, признающий деятелей УПА* борцами за свободу.

"Мы не можем согласиться с тем, что эти люди не считаются преступниками, нельзя будет их называть преступниками", — сказал он.

Польский президент настаивает на выяснении исторической правды об отношениях поляков и украинцев и в связи с этим протестует против запрета эксгумации польских захоронений на территории Украины.

"Поляки не были идеальными, но если кто хочет выяснить историческую правду, то я должен спросить, почему вы не соглашаетесь на эксгумации? Вы боитесь того, что историческая правда выяснится после эксгумаций?", — спросил он.

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"*, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

Весной в Польше вступил в силу закон, который ввел уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и отрицание Волынской резни. Киев недоволен подобным законодательством, считает его направленным против украинцев.

*Организация запрещена в России.