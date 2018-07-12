США пока не планируют снимать санкции с КНДР

ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что у его ведомства пока нет планов по снятию санкций с КНДР.

"Нет планов освобождения от санкций, направленных против КНДР, они очень эффективны. Я не буду спекулировать, что может сделать Северная Корея (для отмены санкций США — ред.), а что нет. Но не верьте тому, что написано в прессе", — сказал Мнучин в ходе выступления в Палате представителей.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро".

Позднее США и Северная Корея договорились о создании рабочих групп, которые будут заниматься проверкой хода денуклеаризации Корейского полуострова.