Порошенко доволен, что лидеры НАТО признали Россию "агрессором"

БРЮССЕЛЬ, 12 июл — РИА Новости. Украинский президент Петр Порошенко считает "самым главным", что лидеры НАТО проявили единство, назвав "агрессией" политику России в отношении Украины.

Саммит альянса в Брюсселе проходит на фоне разногласий между США и европейскими странами. Накануне саммита президент США Дональд Трамп активно размещал сообщения в Twitter с критикой союзников по НАТО, выражая недовольство тем, что США обеспечивают защиту союзникам по альянсу из числа стран ЕС при сохранении торгового дефицита с ними. Кроме того, как сообщил источник в одной из делегаций альянса, Трамп использовал время своего выступления на заседании в четверг с участием Грузии и Украины, чтобы вновь поставить вопрос об увеличении расходов на оборону.

"Самое главное в том, что мы назвали агрессором Россию", — сказал Порошенко, выступая в ходе экспертной дискуссии на полях саммита НАТО в Брюсселе.

Как говорится в заявлении по итогам заседания, "они (участники) заседания обсудили конфликт на востоке Украины, где более четырех лет Украина защищалась от агрессивных действий России, союзники выразили непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и ее праву решать свое будущее и внешнюю политику без вмешательства извне, в соответствии с Хельсинкским заключительным актом".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Киев и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Российское Минобороны неоднократно сообщало, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и другой помощи. Заявления Киева по этому поводу в оборонном ведомстве назвали "абсолютной чушью", которая "не поддается никакой критике". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что заявления о присутствии военных РФ в Донбассе бездоказательны — никто до сих пор не может предъявить конкретных фактов, несмотря на неоднократные обвинения.