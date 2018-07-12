"Тема закрыта". Захарова прокомментировала слова генсека НАТО о Крыме

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о Крыме заявила, что эта тема для России закрыта.

Ранее Столтенберг заявил, что нужно пытаться вести диалог с Россией для решения сложных проблем, и их наличие, в том числе "аннексия Крыма", в отношениях не является аргументом в пользу изоляции Москвы.

"Для нас крымская тема закрыта, мы об этом говорили неоднократно, регулярно, на всех уровнях", — сказал представитель МИД РФ в ходе брифинга.

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