Китай обвинил США в развязывании "торговой войны" между странами

ПЕКИН, 12 июл – РИА Новости. Ответственность за доведение противоречий и разногласий в торгово-экономической сфере до торговой войны полностью лежит на американской стороне, говорится в заявлении министерства коммерции Китая.

"Китай приложил максимум усилий для того, чтобы избежать эскалации трений в торгово-экономической сфере, и ответственность за ту ситуацию, которую мы наблюдаем в настоящий момент, полностью лежит на американской стороне", — говорится в опубликованном в четверг заявлении ведомства.

Отмечается, что с февраля по июнь этого года стороны провели четыре раунда переговоров в попытке устранить противоречия и опубликовали совместное заявление по укреплению торгово-экономического сотрудничества, "однако США из-за собственных внутриполитических потребностей и изменчивости противоречат своим словам и, вопреки официальным заявлениям, нарушили двусторонние договоренности, упорно настаивали на развязывании торговой войны с Китаем".

Взаимные повышенные таможенные пошлины между США и Китаем вступили в силу 6 июля этого года. США ввели ввозную пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

На этой неделе власти США заявили, что готовятся ввести дополнительные пошлины в размере 10% на товары из Китая на сумму 200 миллиардов долларов. Министерство коммерции Китая, комментируя действия США, назвало их неприемлемыми.