Китай обвинил США в развязывании "торговой войны" между странами

ПЕКИН, 12 июл – РИА Новости. Ответственность за доведение противоречий и разногласий в торгово-экономической сфере до торговой войны полностью лежит на американской стороне, говорится в заявлении министерства коммерции Китая.
Отмечается, что с февраля по июнь этого года стороны провели четыре раунда переговоров в попытке устранить противоречия и опубликовали совместное заявление по укреплению торгово-экономического сотрудничества, "однако США из-за собственных внутриполитических потребностей и изменчивости противоречат своим словам и, вопреки официальным заявлениям, нарушили двусторонние договоренности, упорно настаивали на развязывании торговой войны с Китаем".
На этой неделе власти США заявили, что готовятся ввести дополнительные пошлины в размере 10% на товары из Китая на сумму 200 миллиардов долларов. Министерство коммерции Китая, комментируя действия США, назвало их неприемлемыми.