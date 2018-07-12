Часть Азербайджана вновь обесточена из-за возгорания электропроводки

БАКУ, 12 июл – РИА Новости. Часть Азербайджана вновь осталась без света из-за возгорания электропроводки, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОАО "Азерэнержи".

Ранее в июле республика была полностью обесточена из-за аварии на Мингячевирской ТЭС.

"Электроснабжение ряда регионов республики приостановлено в целях безопасности. В связи с пожаром на полях около города Евлах и в Агсуинском районе, где проходят линии Мингячевирской ТЭС, в некоторых местах имело место возгорание электропроводов. После устранения опасности подача электроэнергии будет восстановлена", — сообщили в пресс-службе.

Ранее в Азербайджане произошло масштабное отключение света. Оно случилось после того, как в городе Мингячевир в центре страны на тепловой электростанции произошел взрыв и начался пожар. По данным МЧС страны, никто не пострадал. Ранее глава компании "Азерэнержи" Этибар Пирвердиев сообщал, что авария произошла из-за жары. Президент Азербайджана подписал распоряжение о создании госкомиссии по выявлению причин и виновников инцидента. Возбуждено уголовное дело.