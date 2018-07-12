"Тимошенко вновь возглавила президентский рейтинг на Украине, показал опрос

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко вновь возглавила президентский рейтинг на Украине, за нее проголосовали бы 17,1% украинцев, свидетельствуют обнародованные в четверг данные социологической группы "Рейтинг".

Ранее, по данным совместного опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова, Тимошенко также возглавила президентский рейтинг. Очередные президентские выборы на Украине запланированы на 31 марта 2019 года.

"Лидером президентского рейтинга остается Ю. Тимошенко, за которую готовы проголосовать 17,1% тех, кто примет участие в голосовании и уже определился с выбором", — говорится в исследовании.

Согласно опросу, за сопредседателя партии "Оппозиционный блок" Юрия Бойко готовы отдать свои голоса 8,9% респондентов, за актера Владимира Зеленского – 8,5% украинцев, за лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко – 8,1% человек, за действующего президента Украины Петра Порошенко – 7,8% респондентов, а за музыканта Святослава Вакарчука — 6,6%.

При этом в исследовании говорится, что антирейтинг возглавляет действующий президент, почти половина респондентов не проголосовали бы за него ни в каком случае. За Тимошенко не проголосовали бы 28,5% украинцев, а за экс-премьера Украины Арсения Яценюка – 26,9% опрошенных.

Опрос был проведен с 22 июня по 5 июля по всей территории Украины (кроме неподконтрольных Киеву районов Донбасса). В нем приняли участие 3,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 1,7%.