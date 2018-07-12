В Египте мартышки сбежали из зоопарка частной школы и вызвали панику

КАИР, 12 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова. Несколько мартышек, сбежавших в дни летних каникул из зоопарка частной школы в городе Думьят в Египте, вызвали панику среди местного населения.

"Животные забирались в частные дома, прыгали по балконам многоэтажек, портили деревья и имущество, нападали на пытавшихся их погладить детей и взрослых. Как сообщила одна из пострадавших жительниц расположенного рядом со школой квартала, животное вцепилось ей в лицо, когда женщина попыталась отогнать обезьяну от ребенка после того как она укусила малыша", — пишет газета "Йоум7".

Жители обратились к администрации школы, все мартышки были отловлены, а людей заверили, что подобное больше не повторится. "Велико было изумление местных жителей, когда на следующее утро в садах и на балконах они вновь увидели непрошеных хвостатых хулиганов. На сей раз пришлось обращаться за помощью к ветеринарам и полиции", — рассказали очевидцы.

Ветеринары говорят, что животные, возможно, заскучали в школе в отсутствии внимания во время каникул и решили самостоятельно искать общения с людьми. Массовое бегство обезьян могло произойти и из-за неправильного ухода. Теперь полиция проверит школу и ее зоопарк.