В МИД ответили на заявления об отказе сотрудничать по Солсбери и Эймсбери

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала нонсенсом и абсурдом заявления об отказе России сотрудничать с Лондоном по инцидентам в Солсбери и Эймсбери.

"Я хочу сказать, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим российским гражданам, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования. Британские власти оставляли это все без реакции, при этом выдавали ситуацию и подавали ее таким образом, что Россия отказывается от проведения совместного расследования — это нонсенс, это абсурд", — заявила Захарова на брифинге в четверг.

Она добавила, что МИД планирует опубликовать часть данных нот или все эти документы.

"Я думаю, мы это сделаем в ближайшее время", — отметила Захарова.

Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В воскресенье вечером, 8 июля, пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Во вторник пришел в сознание второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули.