Россия поздравила Таиланд с успешной операцией по спасению детей из пещеры

Тайские солдаты около пещеры Тхам Луанг во время операции по спасению 12 мальчиков и их тренера. Архивное фото

Тайские солдаты около пещеры Тхам Луанг во время операции по спасению 12 мальчиков и их тренера. Архивное фото

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Россия поздравляет власти Таиланда с успешной операцией по спасению детей из пещеры и желает юным спортсменам скорых побед в футболе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С радостью узнали о том, что все 12 детей, которые провели более двух недель в затопленной пещере в Таиланде, спасены", — сказала представитель МИД РФ в ходе еженедельного брифинга.

Она также отметила, что за этой ситуацией следили в РФ. "МЧС России незамедлительно предложило свою помощь для проведения спасательной операции, хотя такое содействие, в конечном итоге не потребовалось", — напомнила Захарова.

"От сердца, от всей души поздравляем власти Таиланда с благополучным разрешением этой критической ситуации ", — заявила официальный представитель МИД РФ, пожелав юным спортсменам скорых побед в футболе.

Двенадцать подростков из тайской юниорской футбольной команды Wild Boars ("Вепри") и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода. Операция по спасению длилась трое суток, во вторник последний подросток и тренер были выведены из пещеры.