"ФСБ по всей Украине". Порошенко пожаловался на Россию на саммите НАТО

БРЮССЕЛЬ, 12 июл — РИА Новости. Петр Порошенко заявил, что на территории Украины активно действуют агенты Федеральной службы безопасности России.

"У нас российская ФСБ по всей стране", — сказал он на экспертной дискуссии на полях саммита НАТО в Брюсселе.

Служба безопасности Украины регулярно заявляет о задержаниях "агентов российских спецслужб" и россиян, которые якобы готовят диверсии на Украине. В свою очередь, Москва неоднократно опровергала это.

В Брюсселе 11-12 июля проходит саммит НАТО. Помимо делегаций 29 стран — участниц самого альянса, к работе в разных форматах приглашены руководители десятков государств-партнеров, в том числе Украины и Грузии.

Отношения Москвы и Киева

Отношения Москвы и Киева ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма в состав России и начала противостояния в Донбассе.

В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором".

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности в участии в конфликте на юго-востоке страны, шпионаже, кибератаках и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР.

Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризисы. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".