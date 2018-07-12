Москва надеется на тщательное расследование инцидента в Эймсбери

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Москва надеется, что инцидент в Эймсбери будет тщательно расследован, выводы обнародованы, а виновные понесут наказание, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Хотели бы надеяться, что причины и обстоятельства инцидента в Эймсбери будут тщательно и добросовестно расследованы и представлены общественности, а виновные — привлечены по закону к ответственности", — заявила она во время брифинга, отметив, что Москва тщательно следит за сообщениями по данному инциденту.

Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В воскресенье вечером, 8 июля, пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Во вторник пришел в сознание второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули.