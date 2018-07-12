Латвия должна тратить на оборону больше 2% от ВВП, заявил глава МИД

РИГА, 12 июл — РИА Новости. Латвия должна выделять на оборону больше 2% от внутреннего валового продукта (ВВП), заявил журналистам в четверг министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

В ходе саммита НАТО, который проходит в Брюсселе 11-12 июля, президент США Дональд Трамп поднял вопрос не только о достижении членами альянса согласованного уровня расходов на оборону в размере 2% от ВВП, но установил новый барьер — 4%. Сам президент США ранее написал в своем Twitter, что страны НАТО должны немедленно начать тратить на оборону 2% от своего ВВП. Латвия является членом НАТО с 2004 года и тратит на оборону 2% от ВВП.

"Дискуссии об оборонном бюджете этим саммитом не закончатся. Ясно, что Латвии неизбежно придется увеличивать финансирование обороны, которое сейчас составляет 2% от ВВП. Чтобы обеспечить укрепление сил НАТО и Евросоюза, необходимы более крупные инвестиции. Все эти вопросы в интересах безопасности Латвии", — сказал министр.

На саммите НАТО в 2014 году в Бухаресте было принято решение, что в перспективе все страны альянса доведут свои оборонные расходы до требуемого уровня. Однако, по оценке НАТО от июня 2017 года, из 29 членов блока не менее 2% от ВВП на оборону тратят только США, Греция, Великобритания, Эстония, Румыния и Польша. Трамп неоднократно призывал партнеров по альянсу выполнять достигнутые в Бухаресте договоренности повышать расходы на оборону до 2% от ВВП, угрожая в противном случае сократить участие США в общих программах по обеспечению безопасности стран-членов НАТО.