Британия после Brexit откажется от принципа свободы передвижения

ЛОНДОН, 11 июл — РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания после Brexit откажется от принципа свободы передвижения, беспрепятственно въезжать в Соединенное Королевство из ЕС смогут только молодежь, студенты и туристы, говорится в представленной в четверг стратегии британского правительства на переговорах с Евросоюзом.

Месяцы британское правительство подвергалось критике за то, что не желало публиковать официальный документ о том, чего добивается на переговорах с ЕС и какие именно положения будут содержаться в соглашении о выходе из Евросоюза. Еще в начале июня чиновники вынуждены были заявить, что опубликуют официальный документ о позиции правительства в ближайшее время, однако не называли точной даты публикации.

"В будущем правительство и парламент будут определять миграционные правила и практику их применения. Свобода передвижения закончится как только Британия покинет ЕС. Закон о миграции позволит Великобритании сформировать будущую миграционную систему", — говорится в документе, который представил в парламенте глава министерства по вопросам выхода из ЕС Доминик Рааб.

В документе сообщается, что предложения по структуре новой миграционной системы будут разработаны специальным комитетом и представлены в сентябре 2018 года.

"Великобритания продолжит оставаться открытой и толерантной страной, мы хотим привлечь из ЕС, и из других частей мира, самых лучших и талантливых. В проекте будущей миграционной системы будет описано как граждане ЕС и других стран могут подать заявку на право работы в Соединенном Королевстве. Это будет иметь важное значение для бюджетной сферы, науки и инновационных отраслей", — говорится в документе.

В стратегии отмечается, что для иностранных студентов и туристов "правительство разработает механизмы по сохранению мобильности", при этом для туристов из ЕС не будет требоваться виза. Без виз смогут приезжать в Британию и те, кто направляется в деловые поездки.

О том, что кабинет Терезы Мэй решится на отмену свободы передвижения, 10 июля РИА Новости сообщил источник в Консервативной партии. Он же рассказал об основных положениях стратегии.

Как и ожидалось, стратегия предусматривает создание особого таможенного режима между ЕС и Британией. "Правительство планирует ввести специальный таможенный режим и вводить его по ступенчатому принципу", — отмечается в документе.

Кабинет отмечает, что после Brexit Британия столкнется с большим количеством барьеров в отношениях с Евросоюзом, также будет ограничен доступ на единый рынок ЕС.

Лондон планирует сохранить членство в европейских агентствах.

Британия сохранит членство в европейских структурах, задействованных в сертификации товаров для секторов, где требуется жесткое регулирование, в частности, в Европейском химическом агентстве, в Европейском агентстве лекарственных средств, и Агентстве авиационной безопасности. Британия примет правила этих агентств и будет выплачивать необходимые взносы.

White paper предусматривает наделение парламента правом прекращать действие в Британии законов ЕС или, наоборот, продлять их действие. Парламентарии будут решать, соответствуют ли законы Евросоюза, в настоящее время автоматически действующие в Британии, новым британским требованиям. Британские суды получат возможность выносить решения, отменяющие вердикты судов ЕС.

В стратегии, как и ожидалось, закреплено намерение Великобритании проводить независимую торговую политику с собственным представительством в ВТО. Также Соединенное Королевство намерено устанавливать собственные тарифы и сборы, а также заключать прямые торговые соглашения с любыми странами.

Британское правительство уже заявило о намерении развивать торговые связи с растущими рынками в страх Южной Америки, с Индией и Китаем.

В стратегии содержится и подтверждение того, что Британия прекращает делать взносы в бюджет ЕС. В настоящее время Лондон выплачивает ЕС около 10 миллиардов фунтов, что составляет примерно 11% от общего бюджета Евросоюза. Вместе с тем, правительство признает, что Британия продолжит финансировать некоторые совместные с ЕС проекты, в частности, в области науки, безопасности и инноваций.

На прошлой неделе прошли консультации членов кабинета министров, на которых правительство согласовало стратегию по основным направлениям. Переговоры продолжались несколько часов и проходили в режиме, близком к секретному — участников перед началом попросили сдать мобильные телефоны.

В результате Мэй склонила министров к варианту документа, отчасти смягчающему условия Brexit. Это вызвало раздражение и последующие протестные отставки министра по вопросам выхода из ЕС Дэвида Дэвиса и главы МИД Бориса Джонсона.

Переговоры об условиях выхода Британии из ЕС продолжаются с лета прошлого года и пока не увенчались значительным прогрессом. По всем вопросам сохраняется неопределенность, в том числе по будущему режиму торговли. Британия покинет ЕС 29 марта 2019 года.