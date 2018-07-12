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Британия после Brexit откажется от принципа свободы передвижения

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© AFP 2018 / Daniel Leal-OlivasФлаги Евросоюза и Великобритании. Архивное фотоФлаги Евросоюза и Великобритании. Архивное фото
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas

ЛОНДОН, 11 июл — РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания после Brexit откажется от принципа свободы передвижения, беспрепятственно въезжать в Соединенное Королевство из ЕС смогут только молодежь, студенты и туристы, говорится в представленной в четверг стратегии британского правительства на переговорах с Евросоюзом.

Участник протеста против Brexit возле здания парламента в Лондоне
© AFP 2018 / Justin Tallis 
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Месяцы британское правительство подвергалось критике за то, что не желало публиковать официальный документ о том, чего добивается на переговорах с ЕС и какие именно положения будут содержаться в соглашении о выходе из Евросоюза. Еще в начале июня чиновники вынуждены были заявить, что опубликуют официальный документ о позиции правительства в ближайшее время, однако не называли точной даты публикации.

"В будущем правительство и парламент будут определять миграционные правила и практику их применения. Свобода передвижения закончится как только Британия покинет ЕС. Закон о миграции позволит Великобритании сформировать будущую миграционную систему", — говорится в документе, который представил в парламенте глава министерства по вопросам выхода из ЕС Доминик Рааб.

В документе сообщается, что предложения по структуре новой миграционной системы будут разработаны специальным комитетом и представлены в сентябре 2018 года.

Вид на Вестминстерский дворец в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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"Великобритания продолжит оставаться открытой и толерантной страной, мы хотим привлечь из ЕС, и из других частей мира, самых лучших и талантливых. В проекте будущей миграционной системы будет описано как граждане ЕС и других стран могут подать заявку на право работы в Соединенном Королевстве. Это будет иметь важное значение для бюджетной сферы, науки и инновационных отраслей", — говорится в документе.

В стратегии отмечается, что для иностранных студентов и туристов "правительство разработает механизмы по сохранению мобильности", при этом для туристов из ЕС не будет требоваться виза. Без виз смогут приезжать в Британию и те, кто направляется в деловые поездки.

О том, что кабинет Терезы Мэй решится на отмену свободы передвижения, 10 июля РИА Новости сообщил источник в Консервативной партии. Он же рассказал об основных положениях стратегии.

Как и ожидалось, стратегия предусматривает создание особого таможенного режима между ЕС и Британией. "Правительство планирует ввести специальный таможенный режим и вводить его по ступенчатому принципу", — отмечается в документе.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan
США готовы стать для Британии "великим торговым партнером" после Brexit
Кабинет отмечает, что после Brexit Британия столкнется с большим количеством барьеров в отношениях с Евросоюзом, также будет ограничен доступ на единый рынок ЕС.

Лондон планирует сохранить членство в европейских агентствах.

Британия сохранит членство в европейских структурах, задействованных в сертификации товаров для секторов, где требуется жесткое регулирование, в частности, в Европейском химическом агентстве, в Европейском агентстве лекарственных средств, и Агентстве авиационной безопасности. Британия примет правила этих агентств и будет выплачивать необходимые взносы.

White paper предусматривает наделение парламента правом прекращать действие в Британии законов ЕС или, наоборот, продлять их действие. Парламентарии будут решать, соответствуют ли законы Евросоюза, в настоящее время автоматически действующие в Британии, новым британским требованиям. Британские суды получат возможность выносить решения, отменяющие вердикты судов ЕС.

Участница протеста против Brexit у парламента Лондона
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
Дело – труба. К туману Альбиона добавился еще и запашок
В стратегии, как и ожидалось, закреплено намерение Великобритании проводить независимую торговую политику с собственным представительством в ВТО. Также Соединенное Королевство намерено устанавливать собственные тарифы и сборы, а также заключать прямые торговые соглашения с любыми странами.

Британское правительство уже заявило о намерении развивать торговые связи с растущими рынками в страх Южной Америки, с Индией и Китаем.

В стратегии содержится и подтверждение того, что Британия прекращает делать взносы в бюджет ЕС. В настоящее время Лондон выплачивает ЕС около 10 миллиардов фунтов, что составляет примерно 11% от общего бюджета Евросоюза. Вместе с тем, правительство признает, что Британия продолжит финансировать некоторые совместные с ЕС проекты, в частности, в области науки, безопасности и инноваций.

Участники протеста против Brexit возле здания парламента в Лондоне. 14 ноября 2017
© REUTERS / Peter Nicholls
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На прошлой неделе прошли консультации членов кабинета министров, на которых правительство согласовало стратегию по основным направлениям. Переговоры продолжались несколько часов и проходили в режиме, близком к секретному — участников перед началом попросили сдать мобильные телефоны.

В результате Мэй склонила министров к варианту документа, отчасти смягчающему условия Brexit. Это вызвало раздражение и последующие протестные отставки министра по вопросам выхода из ЕС Дэвида Дэвиса и главы МИД Бориса Джонсона.

Переговоры об условиях выхода Британии из ЕС продолжаются с лета прошлого года и пока не увенчались значительным прогрессом. По всем вопросам сохраняется неопределенность, в том числе по будущему режиму торговли. Британия покинет ЕС 29 марта 2019 года.

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В мире
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Популярные комментарииВсе комментарии
andreas.globetrotter
вот за это англичан можно только похвалить. Любой хозяин вправе решать, кого впустить к себе в дом, а кому дать от ворот поворот - какого мнения ни придерживались бы по этому поводу расплодившиеся "правозащитники".
16:08
12.07.2018
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