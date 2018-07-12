Британия после Brexit откажется от принципа свободы передвижения

ЛОНДОН, 11 июл — РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания после Brexit откажется от принципа свободы передвижения, беспрепятственно въезжать в Соединенное Королевство из ЕС смогут только молодежь, студенты и туристы, говорится в представленной в четверг стратегии британского правительства на переговорах с Евросоюзом.
"В будущем правительство и парламент будут определять миграционные правила и практику их применения. Свобода передвижения закончится как только Британия покинет ЕС. Закон о миграции позволит Великобритании сформировать будущую миграционную систему", — говорится в документе, который представил в парламенте глава министерства по вопросам выхода из ЕС Доминик Рааб.
В документе сообщается, что предложения по структуре новой миграционной системы будут разработаны специальным комитетом и представлены в сентябре 2018 года.
В стратегии отмечается, что для иностранных студентов и туристов "правительство разработает механизмы по сохранению мобильности", при этом для туристов из ЕС не будет требоваться виза. Без виз смогут приезжать в Британию и те, кто направляется в деловые поездки.
О том, что кабинет Терезы Мэй решится на отмену свободы передвижения, 10 июля РИА Новости сообщил источник в Консервативной партии. Он же рассказал об основных положениях стратегии.
Как и ожидалось, стратегия предусматривает создание особого таможенного режима между ЕС и Британией. "Правительство планирует ввести специальный таможенный режим и вводить его по ступенчатому принципу", — отмечается в документе.
Лондон планирует сохранить членство в европейских агентствах.
Британия сохранит членство в европейских структурах, задействованных в сертификации товаров для секторов, где требуется жесткое регулирование, в частности, в Европейском химическом агентстве, в Европейском агентстве лекарственных средств, и Агентстве авиационной безопасности. Британия примет правила этих агентств и будет выплачивать необходимые взносы.
White paper предусматривает наделение парламента правом прекращать действие в Британии законов ЕС или, наоборот, продлять их действие. Парламентарии будут решать, соответствуют ли законы Евросоюза, в настоящее время автоматически действующие в Британии, новым британским требованиям. Британские суды получат возможность выносить решения, отменяющие вердикты судов ЕС.
Британское правительство уже заявило о намерении развивать торговые связи с растущими рынками в страх Южной Америки, с Индией и Китаем.
В стратегии содержится и подтверждение того, что Британия прекращает делать взносы в бюджет ЕС. В настоящее время Лондон выплачивает ЕС около 10 миллиардов фунтов, что составляет примерно 11% от общего бюджета Евросоюза. Вместе с тем, правительство признает, что Британия продолжит финансировать некоторые совместные с ЕС проекты, в частности, в области науки, безопасности и инноваций.
В результате Мэй склонила министров к варианту документа, отчасти смягчающему условия Brexit. Это вызвало раздражение и последующие протестные отставки министра по вопросам выхода из ЕС Дэвида Дэвиса и главы МИД Бориса Джонсона.
Переговоры об условиях выхода Британии из ЕС продолжаются с лета прошлого года и пока не увенчались значительным прогрессом. По всем вопросам сохраняется неопределенность, в том числе по будущему режиму торговли. Британия покинет ЕС 29 марта 2019 года.