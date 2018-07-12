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МИД потребовал немедленно освободить Вышинского

Сюжет:
Задержание Кирилла Вышинского (310)
(обновлено: 16:13 12.07.2018)
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© РИА НовостиПерейти в фотобанкКирилл Вышинский. Архивное фотоКирилл Вышинский. Архивное фото
© РИА Новости
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. РФ требует немедленного освобождения руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, ждет более жесткой реакции со стороны международных организаций на произвол Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Фотография главного редактора сайта РИА Новости Украина Кирилла Вышинского во время брифинга СБУ. 15 мая 2018
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Ранее суд в Херсоне продлил срок содержания под стражей Вышинского еще на два месяца — до 13 сентября. Его адвокат Андрей Доманский на заседании просил отпустить журналиста под его личное поручительство, однако ему в этом было отказано. Доманский сообщил, что будет опротестовывать решение Херсонского суда.

"Вновь требуем немедленного освобождения журналиста. Рассчитываем на более жесткую реакцию профильных международных организаций на продолжающийся произвол в отношении Вышинского", — заявила Захарова.

Международные организации разделяют ответственность за его судьбу и возможные последствия, отметила она.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.

В МИД РФ ранее назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Арестованный Кирилл Вышинский после заседания суда в Херсоне. 17 мая 2018
© AFP 2018 / Genya Savilov
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции" и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".

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© Ruptly
Уровень средневековой инквизиции - журналисты и политики об аресте Вышинского

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Дмитрий Широков
Вообще-то ТРЕБОВАНИЯ подкрепляют чем-то материальным, иначе это свисток пара из чайника...
Ну а о "международных организациях" вообще смешно, когда на Донбассе ежедневно страдают люди.
16:12
12.07.2018
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Не Аллё!
Ниче ниче...скоро закончится чм... скоро начнется вн
16:04
12.07.2018
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14 июля 17:00
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