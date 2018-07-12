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В России отреагировали на слова Тимошенко о возвращении Крыма

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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЛидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия ТимошенкоЛидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Депутат Рады и глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала "способы" вернуть Крым Украине. По ее словам, для этого нужно укрепить армию и провести переговоры в Будапештском формате.

Юлия Тимошенко во время пресс-конференция бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили во Львове. 11 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Вовк
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"Как вернуть Крым Украине" – лайфхак от Тимошенко

Слова политика передает пресс-служба "Батькивщины".

"Нам нужно не позволить миру разделить вопрос Крыма и Донбасса. Нам нужно не разделять эти вопросы, а ставить их очень четко странам-гарантам, которые когда-то, когда лишали нашу страну ядерного оружия, давали нам письменные гарантии защиты Украины", — заключила Тимошенко.

"Бандитские выходки"

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что Россия найдет, чем ответить на заявление Тимошенко так, чтобы "урок запомнился надолго".

Михаил Саакашвили собирается пересечь польско-украинскую границу
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Пустые хлопоты". Крымский депутат о высказываниях Тимошенко

По его словам, Порошенко и Тимошенко про Крым "поют в унисон", а значит, политические амбиции бывшего премьера не касаются ни мира на Украине, ни улучшений отношений с Россией.

"Экс-газовая принцесса" заявила о приверженности к гангстерским разборкам вблизи крымского полуострова, но на бандитские выходки мы найдем чем ответить, да так, чтобы урок запомнился надолго", — заявил депутат.

"Политическая демагогия"

Спикер законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева, в свою очередь, отметила, что политическим лидерам на Украине необходимо брать ответственность за свои слова о возвращении Крыма и Донбасса, а не заниматься политической демагогией.
"Власть — это прежде всего ответственность", — подчеркнула политик.

Лидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Тимошенко обвинила Порошенко в попытке сорвать президентские выборы

Она назвала слова Тимошенко политической демагогией, не имеющей ничего общего с нормами международного права и соблюдением прав тех государств, о которых идет речь.

Крым — часть России

Кроме того, парламентарий отметила, что Крым и Севастополь с точки зрения исторического развития всегда были частью Российской империи, а позднее — СССР.

Политик напомнила, что когда Крым передавали в состав Украинской ССР в 1954 году, то решение президиума верховного совета СССР было оформлено "не должным образом".

Украинский военный на позиции у линии разграничения в Донбассе. Архивное фото
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
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"А что касается Севастополя, таких документов не был вовсе, передача Севастополя — огромный вопрос", — отметила Алтабаева.

Кроме того, она рассказала о решении Верховного Совета 1993 года о подтверждении российского статуса Крыма и Севастополя, которое из-за сложившейся тогда политической ситуации в стране не было реализовано.

Спикер заксобрания подчеркнула, что самым важным аргументом для всех остается волеизъявление жителей полуострова на референдуме в 2014 году. Она отметила, что выбор был сделан, и он не подвергается сомнению, в том числе с точки зрения международного права.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Ruslan Mirzametov
А мне кажется, что для того что бы все обратили на тебя внимание, надо просто сказать волшебное слово - Крым надо отдать Украине.
И, тут же с тобой начнут все разговаривать, тебе объяснять, ты становишься в центре внимания.
Т.е. когда про политика забывают, тогда для него есть рецепт возраждения ( этакий путь птицы феникса) - потролить Крым.
И ты звезда все средств массовой информации.
А, необратил бы никто внимания, так и сдохла бы от мысли - что никому не нужна!
16:34
12.07.2018
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shua221
А мне все равно, как у нас в России отреагировали на слова Тимошенко. Для меня куда важнее повышение пенсионного возраста в России. Это реальная проблема.
16:50
12.07.2018
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