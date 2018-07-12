В России отреагировали на слова Тимошенко о возвращении Крыма

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Депутат Рады и глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала "способы" вернуть Крым Украине. По ее словам, для этого нужно укрепить армию и провести переговоры в Будапештском формате.

Слова политика передает пресс-служба "Батькивщины".

"Нам нужно не позволить миру разделить вопрос Крыма и Донбасса. Нам нужно не разделять эти вопросы, а ставить их очень четко странам-гарантам, которые когда-то, когда лишали нашу страну ядерного оружия, давали нам письменные гарантии защиты Украины", — заключила Тимошенко.

"Бандитские выходки"

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что Россия найдет, чем ответить на заявление Тимошенко так, чтобы "урок запомнился надолго".

По его словам, Порошенко и Тимошенко про Крым "поют в унисон", а значит, политические амбиции бывшего премьера не касаются ни мира на Украине, ни улучшений отношений с Россией.

"Экс-газовая принцесса" заявила о приверженности к гангстерским разборкам вблизи крымского полуострова, но на бандитские выходки мы найдем чем ответить, да так, чтобы урок запомнился надолго", — заявил депутат.

"Политическая демагогия"

Спикер законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева, в свою очередь, отметила, что политическим лидерам на Украине необходимо брать ответственность за свои слова о возвращении Крыма и Донбасса, а не заниматься политической демагогией.

"Власть — это прежде всего ответственность", — подчеркнула политик.

Она назвала слова Тимошенко политической демагогией, не имеющей ничего общего с нормами международного права и соблюдением прав тех государств, о которых идет речь.

Крым — часть России

Кроме того, парламентарий отметила, что Крым и Севастополь с точки зрения исторического развития всегда были частью Российской империи, а позднее — СССР.

Политик напомнила, что когда Крым передавали в состав Украинской ССР в 1954 году, то решение президиума верховного совета СССР было оформлено "не должным образом".

"А что касается Севастополя, таких документов не был вовсе, передача Севастополя — огромный вопрос", — отметила Алтабаева.

Кроме того, она рассказала о решении Верховного Совета 1993 года о подтверждении российского статуса Крыма и Севастополя, которое из-за сложившейся тогда политической ситуации в стране не было реализовано.

Спикер заксобрания подчеркнула, что самым важным аргументом для всех остается волеизъявление жителей полуострова на референдуме в 2014 году. Она отметила, что выбор был сделан, и он не подвергается сомнению, в том числе с точки зрения международного права.