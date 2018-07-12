В Белоруссии главу государственного холдинга задержали за взятку

МИНСК, 12 июл — РИА Новости. Генеральный директор одного из государственных холдингов в Белоруссии задержан за взятку в размере 85 тысяч евро, во время обыска у него дома изъято еще 140 тысяч долларов в эквиваленте, сообщило в четверг главное управление по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции МВД республики.

"Сотрудники главного управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции МВД Республики Беларусь в столице за получение взятки в особо крупном размере от представителя коммерческого субъекта задержали генерального директора одного из государственных холдингов. Размер незаконного денежного вознаграждения за обеспечение победы в тендере на закупку технологического оборудования и своевременной оплаты составил 85 тысяч евро", — говорится в распространенном управлением пресс-релизе.

В нем отмечается, во время обыска по месту жительства задержанного изъято 140 тысяч долларов в эквиваленте.

В отношении руководителя холдинга Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что прощения за коррупционные преступления в стране не будет никому. Он отметил, что лучше быть "на свободе нищим, чем богатым в тюрьме". Во время последнего назначения ряда чиновников глава государства потребовал от должностных лиц принципиальности и честности, а также предостерег от взяток.