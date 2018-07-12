Пучдемон пообещал бороться против обвинений в растрате госсредств

МАДРИД, 12 июл — РИА Новости. Бывший глава каталонского женералитета Карлес Пучдемон, которого немецкий суд счел возможным экстрадировать в Испанию лишь по обвинениям в растрате госсредств, а не организации восстания, пообещал бороться до конца, а его сторонники заявили о возможности обжалования решения.
Между тем его сторонники заявляют о возможности обжалования судебного решения. "Защита председателя Пучдемона будет бороться против фальшивого преступления, называемого растратой госсредств", — написал в Twitter депутат испанского парламента Ферран Бель.
Первый заместитель председателя парламента Каталонии Жозеп Коста заявил, что сторонники Пучдемона "продолжат бороться, чтобы доказать, что не было растраты госсредств".
Пучдемон бежал в Бельгию из Испании в конце прошлого октября после незаконного провозглашения независимости каталонским парламентом. ВС Испании выдвинул против него обвинения в организации восстания и растрате госсредств и выдал европейский ордер на арест. Пучдемон был задержан в Германии 25 марта, однако 5 апреля суд выпустил его под залог и при условии, что он не покинет территорию страны на время рассмотрения запроса об экстрадиции по существу.
Из 25 политиков, которым предъявлены обвинения по "каталонскому делу", 13, включая Пучдемона, испанский Верховный суд обвиняет в организации восстания. Это преступление карается тюремным заключением сроком до 30 лет.
Кроме того, снятие обвинений в восстании с Пучдемона может означать, что будет снят запрет на его исполнение депутатских обязанностей. На этой неделе судья Пабло Льярена принял решение запретить занимать государственные должности Пучдемону и еще пяти политикам, в отношении которых выдвинуты обвинения в организации восстания, то есть приостановил их членство в каталонском парламенте.