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Пучдемон пообещал бороться против обвинений в растрате госсредств

Сюжет:
Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (599)
(обновлено: 15:22 12.07.2018)
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© РИА Новости / Антон БойковПерейти в фотобанкКарлес Пучдемон. Архивное фотоКарлес Пучдемон. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Бойков
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МАДРИД, 12 июл — РИА Новости. Бывший глава каталонского женералитета Карлес Пучдемон, которого немецкий суд счел возможным экстрадировать в Испанию лишь по обвинениям в растрате госсредств, а не организации восстания, пообещал бороться до конца, а его сторонники заявили о возможности обжалования решения.

Сотрудники правоохранительных органов в Барселоне во время акции протеста против ареста Карлеса Пучдемона. Архивное фото
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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"Мы разгромили главную ложь государства. Немецкий суд отрицает, что референдум 1 октября был восстанием. Каждая минута, которую наши товарищи проводят в тюрьме, — это минута стыда и несправедливости. Мы будем бороться до конца и выиграем", — написал Пучдемон в Twitter.

Между тем его сторонники заявляют о возможности обжалования судебного решения. "Защита председателя Пучдемона будет бороться против фальшивого преступления, называемого растратой госсредств", — написал в Twitter депутат испанского парламента Ферран Бель.

Первый заместитель председателя парламента Каталонии Жозеп Коста заявил, что сторонники Пучдемона "продолжат бороться, чтобы доказать, что не было растраты госсредств".

Бывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicolas Maeterlinck
Пучдемон попросил предоставить ему привилегии как экс-главе женералитета
В четверг высший земельный суд немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн постановил, что бывший глава правительства (женералитета) Каталонии Карлес Пучдемон может быть экстрадирован в Испанию на основании обвинения в растрате государственных средств, признав экстрадицию на основании обвинения в организации восстания недопустимой.

Пучдемон бежал в Бельгию из Испании в конце прошлого октября после незаконного провозглашения независимости каталонским парламентом. ВС Испании выдвинул против него обвинения в организации восстания и растрате госсредств и выдал европейский ордер на арест. Пучдемон был задержан в Германии 25 марта, однако 5 апреля суд выпустил его под залог и при условии, что он не покинет территорию страны на время рассмотрения запроса об экстрадиции по существу.

Из 25 политиков, которым предъявлены обвинения по "каталонскому делу", 13, включая Пучдемона, испанский Верховный суд обвиняет в организации восстания. Это преступление карается тюремным заключением сроком до 30 лет.

Глава женералитета Каталонии Ким Торра. Архивное фото
© Фото предоставлено женералитетом Каталонии/Жорди Бедмар
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Если судья Верховного суда Испании Пабло Льярена согласится на экстрадицию по обвинению лишь в растрате госсредств, то максимальное наказание, которое может ждать Пучдемона в случае обвинительного приговора, — 12 лет. Согласно Уголовному кодексу, растрата госсредств карается заключением от четырех до восьми лет, но если растрата превышает 250 тысяч евро, срок увеличивается до 12 лет. Согласно заключению Гражданской Гвардии, общая сумма растрат бывших властей автономного сообщества в связи с "процессом" (движение, направленное на обретение независимости) превысила четыре миллиона евро.

Кроме того, снятие обвинений в восстании с Пучдемона может означать, что будет снят запрет на его исполнение депутатских обязанностей. На этой неделе судья Пабло Льярена принял решение запретить занимать государственные должности Пучдемону и еще пяти политикам, в отношении которых выдвинуты обвинения в организации восстания, то есть приостановил их членство в каталонском парламенте.

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